Коронавірус переносять кішки і собаки: розвінчаний ще один міф

На шерсті кішок і собак можуть знаходити коронавірус, але на сьогоднішній день в світі не зафіксовано жодного випадку передачі коронавірусу від тварини людині.

"Єдиним доведеним джерелом захворювання людей є людина", – заявив в ефірі ObozTV заступник головного лікаря мережі ветеринарних клінік Іван Якимчук.

Він поділився рекомендаціями щодо вигулу домашніх тварин в період карантину. "Як для людини, так і для улюбленця основне джерело інфекції – заражена людина. Тому потрібно вибирати ті місця для прогулянок, де менше людей", – сказав ветеринар. Він також порадив не дозволяти іншим людям гладити своїх тварин і уникати контакту вашого улюбленця з іншими тваринами.

Як для людини, так і для улюбленця основне джерело інфекції – заражена людина

За його словами, слід дотримуватися "раціональної розсудливості". Прийшовши з вулиці, тварину необхідно "помити будь-яким шампунем для тварин, щоб змити бруд, до і після контакту в тваринам обов'язково мити руки. Коли ви прийшли з роботи або з вулиці, перед тим як погладити своїх улюбленців, які знаходяться вдома, помийте руки, щоб не перенести можливий вірус з поручнів, з кнопки ліфта в під'їзді на них".

Ветеринар закликав власників собак не здавати їх "напрокат" для вигулу. "Це величезний стрес для тварини, на тлі стресу можуть проявлятися різні захворювання, можуть з'явитися неврологічні проблеми", – попередив він.

Крім того, "ми не можемо бути певними, що людина, якій ми передаємо тварина в оренду, є повністю здоровою, не виділяє вірус. Ми не можемо знати, де тварина була, хто її гладив", – підкреслив він.

Нагадаємо, в США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 тварини. Він був виявлений у тигриці в зоопарку Бронкса.

Як писав OBOZREVATEL:

Лікар-інфекціоніст, доцент кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П. Л. Шупика Юрій Сухов заявив, що домашні тварини – собаки і кішки – не хворіють коронавірусом COVID-19, тому не можуть бути джерелом цієї інфекції для господарів.

Дослідники Французького медико-санітарного агентства Anses остаточно виключили можливість того, що домашні улюбленці та свійська худоба можуть бути переносниками коронавірусу.

Польський лікар Сабіна Олекс-Кондор, що працює в одній з клінік Мадрида, заявила, що власники домашніх тварин, зокрема, котів і собак, в більшості випадків легше або зовсім безсимптомно переносять коронавірус COVID-19.

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