Коронавірус обвалив ринок оренди житла в Україні: що змінилося

Внаслідок пандемії коронавірусу і пов'язаної з ним економічної кризи великі зміни відбулися на українському ринку нерухомості. Ринок подобової оренди житла практично припинив своє існування, а ринок довгострокової оренди виявився перенасиченим.

На ринку продажу нового житла виник відкладений попит, на вторинному – помітне зниження активності. Про це в ефірі ObozTV розповів експерт з питань нерухомості Володимир Романов.

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