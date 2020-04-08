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8 квітня • оновлено в 22:09
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Коронавірус обвалив ринок оренди житла в Україні: що змінилося

1.7т
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Внаслідок пандемії коронавірусу і пов'язаної з ним економічної кризи великі зміни відбулися на українському ринку нерухомості. Ринок подобової оренди житла практично припинив своє існування, а ринок довгострокової оренди виявився перенасиченим.

На ринку продажу нового житла виник відкладений попит, на вторинному – помітне зниження активності. Про це в ефірі ObozTV розповів експерт з питань нерухомості Володимир Романов.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
нерухомість Ринок нерухомості
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