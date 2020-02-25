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25 лютого • оновлено в 16:40
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Коронавірус може запустити світову економічну кризу: експерт-міжнародник

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Експерт з міжнародних політичних питань Максим Ялі у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він прокоментував слова Єлізавети Богуцької щодо того, що "коронавірус є величезною аферою".

"Китайці з Лізою Богуцькою звичайно ж не погодяться. Ризики, які стають перед Україною є дуже серйозними. Вчора вже четверта смерть була зафіксована в Італії, і ця країна вийшла на третє місце в світі на кількістю заражених", - заявив Ялі.

Він нагадав про велику кількість пасажирів з України, які щодня курсують між цими двома країнами.

Експерт також висловився із приводу того, що відбулось в Нових Санжарах.

"Це було два в одному - неспроможність вдали впоратися із натовпом та бажання відволікти від подій на Майдані. Це був стрес-тест для української влади, як вона буде себе поводити. Це ж дуже невеличкий населений пункт. А що ж буде, якщо ця хвороба потрапить в Україну", - додав Ялі.

Експерт зазначив, що коронавірус може запустити нову світову економічну кризу.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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