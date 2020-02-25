Коронавірус може запустити світову економічну кризу: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних політичних питань Максим Ялі у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він прокоментував слова Єлізавети Богуцької щодо того, що "коронавірус є величезною аферою".

"Китайці з Лізою Богуцькою звичайно ж не погодяться. Ризики, які стають перед Україною є дуже серйозними. Вчора вже четверта смерть була зафіксована в Італії, і ця країна вийшла на третє місце в світі на кількістю заражених", - заявив Ялі.

Він нагадав про велику кількість пасажирів з України, які щодня курсують між цими двома країнами.

Експерт також висловився із приводу того, що відбулось в Нових Санжарах.

"Це було два в одному - неспроможність вдали впоратися із натовпом та бажання відволікти від подій на Майдані. Це був стрес-тест для української влади, як вона буде себе поводити. Це ж дуже невеличкий населений пункт. А що ж буде, якщо ця хвороба потрапить в Україну", - додав Ялі.

Експерт зазначив, що коронавірус може запустити нову світову економічну кризу.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!