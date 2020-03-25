Коронавірус: Мінська зустріч на тлі карантину

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі ObozTV прокоментувала мінські переговори 25 березня.

За її словами, консультаційна рада за участю представників ОРДЛО дійсно може бути створена.

Депутатка нагадала, що переговори з представниками ОРДЛО передбачені в трьох пунктах Мінських угод – №9, 11 та 12

"Сьогодні напрацьовується механізм створення такої ради. Це точно не замінить Мінськ. Я читала в пресі, що це суб'єктивізує терористів, бойовиків, що це дасть їм юридичні підстави, що вони будуть чи не учасниками процесу. Я хочу всім тим, хто це говорить і пише, нагадати, що представники ОРДЛО є підписантами Мінських угод, там стоять їхні прізвища", – підкреслила Верещук.

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