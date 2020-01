Коронавірус міг з'явитися в наслідок витіку з лабораторії Канади або Китаю

Спалах 2019-nCoV міг трапитися після того, як за загадкових обставин віруси з канадської лабораторії NML опинилися в Китаї.

Про це йдеться в статті "Did China Steal Coronavirus From Canada And Weaponize It" на ZeroHedge. Витік було зафіксовано в березні 2019 року.

За словами вчених з NML, смертельні віруси є потенційною біологічною зброєю.

"Після розслідування інциденту були виявлені китайські агенти, які працюють в NML. Чотири місяці потому, в липні 2019 року, група китайських вірусологів була виселена з Канадської національної лабораторії мікробіології (NML). NML є єдиною канадською установою найвищого, 4-го рівня біобезпеки та однією з небагатьох у Північній Америці, що оснащена для лікування найбільш смертоносних хвороб у світі, зокрема вірусу Ебола, атипової пневмонії, коронавірусу тощо", – стверджує автор.

Потрапити в компанію могла китайська агентка біологічної війни Сянго Цю. Вона була керівницею Секції розробки вакцин і противірусної терапії в Програмі спеціальних патогенних мікроорганізмів у канадській NML.

Джерело зазначає, що саме Цю зі своїм чоловіком відповідальна за проникнення в канадську NML багатьох китайських агентів.

Раніше вона особисто займалася вивченням вірусу Ебола. Також докторка співпрацювала з Інститутом військової ветеринарії та Інститутом мікробіології, де вивчали лихоманку Рифт-Валлі й вірус Марбурга.

У серпні 2017 року Національна комісія охорони здоров'я Китаю схвалила дослідження, пов'язані з вірусами лихоманки Ебола, Ніпах і Крим-Конго на об'єкті в Ухані. Характерно, що Уханьска національна лабораторія біобезпеки розташована всього за 20 миль від ринку морепродуктів Хуанань.

Уханьска національна лабораторія з біобезпеки є першою лабораторією, що розроблена для відповідності стандартам рівня біобезпеки-4 (BSL-4) – найвищий рівень біологічної небезпеки.

У статті наголошується, що Уханський інститут раніше вивчав коронавіруси, які викликають респіраторний синдром, або SARS, вірус грипу H5N1, японський енцефаліт і денге. Ймовірно, збудники все ще утримуються в інституті. Таку думку висловив Дані Шохам, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки. Китай розглядає віруси як біологічну зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

