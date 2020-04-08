Коронавірус і іпотека: в Раді запропонували спосіб вирішити проблему

Економічна криза, спровокована пандемією коронавірусу, поставила цілу низку запитань перед забудовниками та тими, хто придбав житло, взявши іпотечний кредит в банку.

Найближчим часом можна прогнозувати падіння доходів населення, а значить, українці не будуть поспішати з покупкою нового житла, а платежі по розстрочці за вже наявні нові квартири стануть справжньою проблемою.

Але у Верховній Раді вже напрацьовуються рекомендації для уряду, які допоможуть підтримати як громадян, так і забудовників. Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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