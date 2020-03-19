Коронавірус дістався до Донбасу: названо загрозу для ЗСУ

Ветеран АТО Андрій Римарук в ефірі ObozTV заявив, що на Донбасі існує велика загроза зараження коронавірусом українських військових.

За його словами, в таких містах, як Маріуполь, Волноваха, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Світлодарськ, де багато українських підрозділів, ризик зараження бійців ЗСУ від цивільних осіб дуже високий.

Римарук розповів, що в багатьох підрозділах бійці самі шиють медичні маски, надивившись відео в Youtube.

"Дуже не вистачає антисептиків зараз. Також хотілося б мати певну кількість експрес-тестів на коронавірус. На превеликий жаль, пройшла новина про те, що армія забезпечена експрес-тестами. Але за фактом на сході їх досі немає", - заявив він.

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