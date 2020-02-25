"Коронаро-бєсіє" або одкровення "Слуги народу" Єлизавети Богуцької
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що паніка навколо нового коронавірусу COVID-2019 є аферою.
Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook 24 лютого, опублікувавши кілька тез і назвавши їх "одкровеннями".
"Я переконана, що коронаро-бісся – це одна з найбільших афер світу", – вважає "слуга народу".
Вона також написала, що мовні розбіжності в Україні спалахують "щоразу, коли потрібна чергова революція".
"Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює", – зазначила нардеп.
Свій пост вона закінчила словами: "Це все тому, що іноді я не в силах терпіти".
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Сєвєродонецьку (Луганська область) депутат Лисичанської міськради від "Оппоблока" Іван Полупанов і блогер, помічник "слуги народу" Єлизавети Богуцької В'ячеслав Шевчук влаштували бійку. Конфлікт потрапив на відео.
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