Конфлікт був, але бійки не було: політичний оглядач про бійку Богдана і Баканова

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій тисячний у прямому етері ObozTV прокоментував чутки щодо бійки Баканова та Богдана.

"В неділю ми писали дуже великий матеріал на OBOZREVATEL, де була описана ця ситуація. Звичайно, конфлікт був. Дійсно був конфлікт, він пов'язаний із СБУ. Але бійки не було. Це просто інформаційний вкид, для того щоб підігріти цю ситуацію протистояння та винести на інший рівень. А можливо для того, щоб збити загострення пристрастей і перенести це все в площину, хто кого вдарив, зуб-не зуб і так далі. Дійсно, ідуть протистояння в середині Зе-команди. Конфлікт пов'язаний із новопризначеннями у Службі Безпеки між Бакановим і Богданом, але жодної бійки не було. Вибитих зубів не було. Була розмова між цими членами команди Зеленського, напруга зростає кожного дня", - заявив Тисячний.

Він додав, що пристрасті киплять, адже 9-10 листопада відбудеться з'їзд партії "Слуга народу", де будуть обрати нового голову.

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