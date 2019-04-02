Комік-президент: Скрипка розповів про французький прецедент

Гість програми, музикант і шоумен Олег Скрипка пригадав, як свого часу у Франції, Мишель Жерар Жозеф Колюччі, французький комік, актор та сценарист, відомий під сценічним псевдонімом як Колюш,був готовий висунутись у президенти Франції. І не зважаючи на те, що він загинув і на вибори не потрапив, проте, за словами Скрипки, французи усвідомили можливість його перемоги.

За словами музиканта, ця ситуація дуже подібна до тієї, яка нині складається в Україні.

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