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21 березня • оновлено в 09:39
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КОМФОРТНІ МІКРОФІНАНСОВІ СЕРВІСИ

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Як повертати гроші кредитору без зайвих комісій і переплат та як не потрапити в кабалу з реструктуризацією боргу,

- про це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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The Guest
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