КОМФОРТНІ МІКРОФІНАНСОВІ СЕРВІСИ
Як повертати гроші кредитору без зайвих комісій і переплат та як не потрапити в кабалу з реструктуризацією боргу,
- про це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".
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