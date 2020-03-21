КОМФОРТНІ МІКРОФІНАНСОВІ СЕРВІСИ

Як повертати гроші кредитору без зайвих комісій і переплат та як не потрапити в кабалу з реструктуризацією боргу,

- про це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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