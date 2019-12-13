Командування ССО ЗСУ заступилось за Андрія Антоненка
Музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, за місцем служби в лавах Сил Спеціальних операцій характеризується позитивно.
Про це у Facebook повідомляє Командування ССО, зазначаючи, що Антоненко відбував службу з 2017 року.
"Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, у командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що командування ССО ЗСУ готове сприяти проведенню об'єктивного розслідування та надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.
Як писав OBOZREVATEL:
Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві. Під час вбивства використовувався вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.
Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але не ідентифікувало її". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.
5 листопада працівники МВС прийшли з обшуками до ветеранки АТО Інни Грищенко "Пуми" та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Її взяли під варту на 60 діб.
28 листопада Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту "Пуми" і залишив жінку під вартою.
Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені у причетності до вбивства Шеремета добровольців.
Крім того, перед цим джерела у поліції сумнівалися в тому, що така версія обґрунтована. Однак вони підтверджували, що у справі Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які встановлювали вибухівку.
Чоловік "Пуми" заявив, що йому запропонували зізнатися у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В обмін на це ветерану обіцяли звільнити з-під арешту дружину.
12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Хто такий Андрій Антоненко, широковідомий як автор неофіційного гімну Сил Спеціальних операцій ЗСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", з'ясовував OBOZREVATEL.
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