Командування ССО ЗСУ заступилось за Андрія Антоненка

Музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, за місцем служби в лавах Сил Спеціальних операцій характеризується позитивно.

Про це у Facebook повідомляє Командування ССО, зазначаючи, що Антоненко відбував службу з 2017 року.

"Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, у командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування ССО ЗСУ готове сприяти проведенню об'єктивного розслідування та надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.

Як писав OBOZREVATEL:

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