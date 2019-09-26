Коли РФ говорить, що не починатиме війну, це може означати протилежне: військовий експерт

Коли РФ говорить, що не починатиме війну, це може означати протилежне: військовий експерт381 Читати матеріал російською
Військовий експерт Олег Жданов прокоментував розмову Лаврова із президентом України Володимиром Зеленським.
Він заявив, що позиція РФ щодо війни в Україні завжди була однозначною. Вони заявляють про те, що їх там немає, і вони виступають у цій ситуації виключно у ролі миротворців. Експерт наголосив, що Росія вкотре може вести подвійну гру.
Це ж саме стосується і заяв Лаврова про те, що РФ не буде починати війну з НАТО. На думку військового експерта, коли дипломат говорить "ні", це може означати, що він має на увазі "так".
Росія, за словами Жданова, продовжує виступати з "мирними ініціативами" відповідно до того, що прописано в мінських домовленостях.
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