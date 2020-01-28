Головна Новини
28 січня • оновлено в 07:56
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Коли навколо - океан: чим приваблює місто Окленд у Новій Зеландії

81
Читати матеріал російською

Окленд – це найбільше та найтепліше місто Нової Зеландії. Це красивий мегаполіс, оточений горами та Тихим океаном.

Погода тут мінлива, однак це не зменшує кількості туристів. Близькість океану вплинула і на те, що полюбляють їсти в Окленді, і що обов'язково слід спробувати всім, хто прибуде сюди. Докладніше про це місто в Новій Зеландії розповів мандрівник Денис Баурин.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Огляд: Мандри" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Огляд: Мандри
Місце
Нова Зеландія Окленд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини