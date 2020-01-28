Коли навколо - океан: чим приваблює місто Окленд у Новій Зеландії

Окленд – це найбільше та найтепліше місто Нової Зеландії. Це красивий мегаполіс, оточений горами та Тихим океаном.

Погода тут мінлива, однак це не зменшує кількості туристів. Близькість океану вплинула і на те, що полюбляють їсти в Окленді, і що обов'язково слід спробувати всім, хто прибуде сюди. Докладніше про це місто в Новій Зеландії розповів мандрівник Денис Баурин.

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