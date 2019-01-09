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“Колективна відповідальність” за рішенням суду | Альо, гараж! REBOOT #176

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І знову про "очевидне неймовірне". І мова зовсім не про Томос, чи то про можновладців, які ну ніяк не можуть змусити себе повертатися додому з відпочинку у закордонних округах. Мова про одне доволі цікаве судове рішення, яке було оприлюднено 3-го січня, поточного року. Пригадуєте скандал приблизно чотирирічної давнини. Коли поліціянти, тоді ще міліціянти, разом з прокурорами, під час обшуку, відверто грабували ювелірний магазин в центрі Києва. Коли вони винесли звідти діаманти в труселях. Так от....

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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