“Колективна відповідальність” за рішенням суду | Альо, гараж! REBOOT #176 609

І знову про "очевидне неймовірне". І мова зовсім не про Томос, чи то про можновладців, які ну ніяк не можуть змусити себе повертатися додому з відпочинку у закордонних округах. Мова про одне доволі цікаве судове рішення, яке було оприлюднено 3-го січня, поточного року. Пригадуєте скандал приблизно чотирирічної давнини. Коли поліціянти, тоді ще міліціянти, разом з прокурорами, під час обшуку, відверто грабували ювелірний магазин в центрі Києва. Коли вони винесли звідти діаманти в труселях. Так от....