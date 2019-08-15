Колега Гримчака прокоментував його затримання

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі прокоментував затримання свого колеги Гримчака.

Він зазначив, що це була неприємна для нього новина, практично шок. Але офіційна позиція міністерства вказана на сайті, там йдеться, що всі ці затримання взагалі не пов'язані з його службовими обов'язками і роботою міністерства, додав Куркчі.

Якщо дійсно були присутні кримінальні злочини, і якщо вони будуть доведені, то людина повинна понести покарання, зазначив він. Що стосується реакції міністерства, то на найближчий Кабмін буде винесено відповідне звернення міністра або про відсторонення Гримчака від виконання обов'язків, або про його звільнення.

Куркчі підтвердив, що зараз Гримчак тимчасово відсторонений. Він також заявив, що знає його як людину, яка працювала і професійно виконувала свої обов'язки. Чим займався Гримчак поза своєю роботою, нікому не відомо, додав заступник міністра.

Також Куркчі зазначив, що в інформації Служби безпеки йдеться про "помічника", і це не правильно, тому що такої позиції у штатному розкладі як "помічник заступника міністра" немає, і, за славами експерта, ця людина взагалі не має жодного відношення до міністерства .

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