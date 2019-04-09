Кого і за що задирав народний депутат Барна

Народний депутат Олег Барна потрапив у черговий скандал. Член фракції "Блоку Петра Порошенка" накинувся на прихильника кандидата у президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша у коридорах телеканалу Zik. Барна на ефір запрошений не був. Він приїхав спеціально, оскільки його розлютили заяви представника "Зе! Команди". Депутат схопив Юраша за горло і декілька разів струсонув, порвавши сорочку.

Народний депутат відома персона у нинішньому складі Ради. 14 січня 2015 року з трибуни Верховної Ради заявив, що Путін — х**ло!" У залі було чути "ла-ла-ла-ла". 1 вересня 2015 р. сталася бійка пана Барни з депутатом фракції РПЛ Юрієм Чижмарем у приміщенні телеканалу "NewsOne", а 11 грудня 2015 під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Олег Барна, підійшовши до нього з букетом квітів, запропонував покинути трибуну. Після відмови — намагався винести прем'єра від трибуни.

Але не тільки дії депутата ставали новиною хронікою. Так, у жовтні 2017 року Нардепа Барну побили під Верховною Радою. За словами народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олега Барни, на нього напало 12 осіб.

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