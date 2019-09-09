Ключовим фактором у поверненні моряків стало рішення трибуналу: адвокат

Адвокат Микола Полозов прокоментував обмін полоненими між Україною та РФ, який відбувся цими вихідними.

Він заявив, що якщо до цієї ситуації застосовувати юридичні терміни, то про "обмін" у даному випадку мова йти не може. Полозов зазначив, що тут скоріше відбулось взаємне звільнення відповідно до різних юридичних процедур. Когось помилували, а комусь змінили запобіжний захід, додав адвокат.

"І звісно ж, без нашої стратегії захисту моряків не вийшло би виграти у Міжнародному трибуналі відповідне рішення. А без трибунала не булу би відповідного поштовху, який підштовхнув би Кремль до рішення цієї проблеми. Тобто, по суті, переговірний процес активно стартував лише після того, як Кремль зрозумів, що інших варіантів, окрім як віддати моряків, у них немає", - заявив Полозов.

За даними адвоката, участь Медведчука у переговорному процесі була мінімальною, і його візит разом із Рабіновичем до РФ ждним чином не вплинув на вирішення та пришвидшення питання обміну.

Стан деяких колишніх бранців Кремля адвокат оцінив, як критичний. Він зазначив, що дані, які зараз отримають лікарі після огляду скалічених полонених, можна буде використовувати у майбутніх судах проти РФ.

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