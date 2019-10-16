Кличко відповідальний за незаконні надбудови в Києві: архітектор

Член Української академії архітектури Віктор Глеба у прямому етері ObozTV прокоментував проблему із надбудовами у місті Києві.

Він заявив, що з 2009 року цими питаннями опікується Держархбудінспекція і територіальні органі.

"У 2014 році мер Кличко провів разом із прем'єром Гройсманом децентралізацію. Всі чули, правда, я ж не відкриваю ніяку новину вам? Так от згідно до цієї децентралізації з 2016 року діє територіальний орган, який так і називається Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві. Він і є контролером усіх ци незаконних забудов", - зазначив він.

Тобто, за словами Глеби, з 2016 року цим питанням опікується особисто мер Кличко, який перетягнув на себе ці повноваження.

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