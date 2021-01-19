Кияни влаштували купання у Дніпрі на Водохреща

У Києві 19 грудня жителі та гості столиці взяли участь у святкуванні православного свята Хрещення Господня. Через карантинних обмежень масових купань в цьому році немає. У Києві 19 грудня жителі та гості столиці взяли участь у святкуванні православного свята Хрещення Господня. Через карантинних обмежень масових купань в цьому році немає. У Києві 19 грудня жителі та гості столиці взяли участь у святкуванні православного свята Хрещення Господня. Через карантинних обмежень масових купань в цьому році немає.