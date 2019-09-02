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2 вересня • оновлено в 17:31
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Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю в Сочі: відео

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Російський артист, поп-король російської естради Філіп Кіркоров влаштував скандал під час репетиції свого номеру на "Новій хвилі" в Сочі (Російська Федерація).

Так, в мережі з'явилося відео, на якому чутно, як російська зірка багаторазово нецензурно вилаяв організаторів фестивалю. Кіркоров поставив їм ультиматум, що поки він не порепетирує годину з камерами, шоу не почнеться

Зазначимо, що приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

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