Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю в Сочі: відео

Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю в Сочі: відео136 Читати матеріал російською
Російський артист, поп-король російської естради Філіп Кіркоров влаштував скандал під час репетиції свого номеру на "Новій хвилі" в Сочі (Російська Федерація).
Так, в мережі з'явилося відео, на якому чутно, як російська зірка багаторазово нецензурно вилаяв організаторів фестивалю. Кіркоров поставив їм ультиматум, що поки він не порепетирує годину з камерами, шоу не почнеться
Зазначимо, що приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".