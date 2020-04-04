У Кличка розповіли, де можуть ховати жертв коронавірусу

У Києві достатньо місць для поховання можливих жертв епідемії коронавірусу COVID-19, але в даний час необхідності копати могили немає.

Так в ефірі ObozTV радник Київського міського голови Віталія Кличка Володимир Бондаренко прокоментував підготовку 600 могил в Дніпрі.

"Повірте, місць для поховань у нас вистачить. Місця для поховань є. Це Південне і Північне кладовища. Але на сьогодні київська влада намагається зробити одну просту річ - н е допустити масового поширення захворювання. У Києві, слава богу, це виходить", – підкреслив він.

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У цьому контексті Бондаренко запевнив, що все залежатиме від поведінки киян і того, наскільки вони будуть дотримуватися карантинних обмежень. "Якщо місяць ми будемо дотримуватися режиму жорсткого карантину, то через місяць, якщо ситуація буде поліпшуватися, ми зможемо перейти до нормального стабільного режиму життя", – сказав він.

"Що стосується риття або не риття могил – це вже крайній випадок. Станом на цей момент у нас немає необхідності підготовки 300, 400 або скількох там могил, як це зробили в Дніпрі", - запевнив Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL:

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в місті підготовлено 600 могил для можливих жертв коронавірусу COVID-19. "Готуємося до гіршого. Всі співробітники моргів забезпечуються засобами індивідуального захисту", – повідомив він.

Станом на ранок п'ятниці, 3 квітня, в Києві підтверджено 189 випадків зараження коронавірусм. 3 людини померли, 12 одужали.

З понеділка, 6 квітня, в Україні істотно посилюються карантинні заходи. Так, громадянам буде заборонено виходити на вулицю і відвідувати громадські місця без медичної маски.

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