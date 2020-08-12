Київ може перейти межу жовтої зони за показниками COVID-19 – радник Кличка

За показниками захворюваності на коронавірус станом на понеділок, 17 серпня, місто Київ може потрапити до жовтої або помаранчевої зони.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. "Зараз про червону зону точно не говоримо. На понеділок я не очікую навіть помаранчеву зону. Швидше за все, найгірший варіант – це жовта", - сказав він.

Як пояснив Бондаренко, станом на ранок 12 серпня показник завантаженості ліжок в медичних закладах столиці перевищив 50%. Рішення про перехід у наступну зону ухвалюватиметься у разі, якщо показник зберігатиметься протягом 5 днів поспіль. "Але станом на сьогодні говорити про це рано. Ми маємо лише перший день перевищення показників", - зазначив радник мера.

За його словами, якщо Київ потрапить до помаранчевої зони, будуть запроваджені обмеження щодо масових заходів – допускатиметься 1 людина на 10 квадратних метрів. Крім того, хостели та інші об’єкти розміщення працюватимуть з неповним завантаженням. "Може бути обмеження стосовно певних видів господарської діяльності, які передбачають масовий прийом відвідувачів, зокрема, це торгова і ресторанна діяльність", - пояснив Бондаренко.

Якщо столиця потрапляє до жовтої зони, діятимуть лише обмеження щодо кількості учасників масових заходів - 1 людина на 10 квадратних метрів. Робота громадського транспорту, зокрема, метро, обмежуватиметься лише у разі потрапляння Києва до червоної зони, наголосив радник міського голови.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві кількість заражених на коронавірус зросла на 182 особи за минулу добу. Станом на 12 серпня у столиці вже 9869 випадків COVID-19.

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