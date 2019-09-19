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19 вересня • оновлено в 17:14
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Кернес знову потрапив у скандал: він намагався підкупити студентів

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Мер Харкова Геннадій Кернес намагався "підкупити" студентів університету імені В.Каразіна блокнотами із передвиборчим слоганом.

На обкладинці блокноту зображений телефон із фотографією очільника міста ніби зі сторінки в Instagram, пише Depo.Харків.

"Відповідні "Харківські студентські блокноти 2019/2020" роздали до початку нового навчального року. Крім цього, в нотатнику є передвиборчий слоган Кернеса "Любити Харків, працювати для людей", – йдеться у повідомленні.

У блокноті також наявні кілька зображень мера, його звернення до студентів, інформація про участь Харкова в Асоціації міст-лауреатів Призу Європи, а також довідка про нагороду Ради Європи.

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