Кернес знову потрапив у скандал: він намагався підкупити студентів

Кернес знову потрапив у скандал: він намагався підкупити студентів78 Читати матеріал російською
Мер Харкова Геннадій Кернес намагався "підкупити" студентів університету імені В.Каразіна блокнотами із передвиборчим слоганом.
На обкладинці блокноту зображений телефон із фотографією очільника міста ніби зі сторінки в Instagram, пише Depo.Харків.
"Відповідні "Харківські студентські блокноти 2019/2020" роздали до початку нового навчального року. Крім цього, в нотатнику є передвиборчий слоган Кернеса "Любити Харків, працювати для людей", – йдеться у повідомленні.
У блокноті також наявні кілька зображень мера, його звернення до студентів, інформація про участь Харкова в Асоціації міст-лауреатів Призу Європи, а також довідка про нагороду Ради Європи.
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