Керівництво "Укрзалізниці" штучно зменшує витрати, щоб отримувати премії: експерт

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександ Кава у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви прем'єр-міністра України щодо заміни керівництва Укрзалізниці.

"Питання - на кого буде проведена заміна і правління, і наглядової ради. Ми бачимо, що експерименти із залучення іноземних спеціалістів не дали жодних ефектів, навпаки - ситуація лише стала гіршою. Керівництво "Укрзалізниці" у погоні за додатковими преміями створює операційний колапс у залізничному транспорті. Вони показують прибуткову роботу Укрзалізниці, але при цьому не фінансують ремонтні роботи та закупівлю запчастин. По суті, вони штучно зменшують витратну частину, для того, щоб отримати для себе премії", - заявив Олександр Кава.

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