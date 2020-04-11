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12 квітня • оновлено в 01:16
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Без грошей, лікарів та сміття: Казанський розповів про карантин на Донбасі

5.6т
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Незважаючи на оголошений карантин, на окупованому Донбасі організовують "суботники".

"Кордон" між "ЛНР" і "ДНР" закритий, через виявлення випадків зараження коронавірусом повністю закрите місто Антрацит, а "парад" 9 травня за участю терористів можна буде подивитися тільки по телебаченню. Про це в ефірі ObozTV розповів журналіст Денис Казанський.

"Карантин в Донецьку не суворий. Людей закликали не збиратися, але там тривають так звані суботники. Кілька днів тому в Шахтарську люди виходили на загальноміський суботник, прибирали сміття, хоча повинні були б сидіти вдома", – повідомив він.

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Автомобільне сполучення між окупованими районами Донецької і Луганської областей припинено, зокрема, "не пропускають рейси, які пов'язують Донецьк і Луганськ". "Люди, які проживають в сусідніх селищах, більше не мають можливості поїхати один до одного в гості", – розповів Казанський.

В "ДНР" і "ЛНР" катастрофічно не вистачає медиків

В "ДНР" і "ЛНР" катастрофічно не вистачає медиків

"Немає трафіку" і через лінію розмежування. Соцвиплати, які жителі окупованого Донбасу отримували з України, заблоковані. "Раніше люди могли купити щось на підконтрольній території, а зараз не можуть виїхати і грошей немає", – повідомив він.

На День Перемоги окупанти мають намір провести "парад" за участю терористів, але місцевих жителів на нього не допустять. "Тобто членів "ЛНР"-"ДНР" їм не шкода, якщо хтось із них захворіє", – зауважив журналіст.

Він розповів, що в "республіках" гостра нестача засобів захисту для медиків, катастрофічно не вистачає і медичного персоналу. Так, за повідомленням "влади" "ДНР", їм бракує 6 тисяч лікарів. "Значить, приблизно стільки ж у "ЛНР". І це було ще до початку пандемії", – уточнив Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти на Донбасі приховують реальну кількість хворих на коронавірус. 7 квітня в окупованій Донецькій області була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Коронавірус Карантин в Україні Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Без денег, врачей и мусора ... Не кипишите, рахули, Россия поможет ...
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ще не вмерла, пусть Москве поможет, а то помогалка отвалится.
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