Карантин у Києві в дії: без масок, у парках і кафе

Один зі спальних районів Києва. Обід. У той час, коли влада закликає українців залишатися вдома, на вулицях практично не помітно ознак карантину.

Журналіст ObozTV зустрів багато людей без масок, що цікаво - переважно це літні люди та батьки з дітьми. На запитання, чому вони без масок і чи не бояться виходити з дому, відповідають, мовляв, ходять на вулицю в ті місця, де мало людей. А маски одягають, коли йдуть в магазин.

Ще вчорашні кафе та кав'ярні знайшли для себе спосіб уникнути загальних правил "працюють лише продовольчі магазини та аптеки" - відтепер вони перейменовуються повально у магазини. На полиці завозять хліб і називають себе продовольчими магазинами. Хоча насправді ні.

Не дотримуються правил і супермаркети. Норму в "більше десяти не збиратися" вони трактують по-своєму. І впускають в магазин не більше 90 (!!!) людей. Чому саму таку кількість представник рітейлу відповісти не можуть.

Єдине, де кияни дотримуються правил - не збираються масово на дитячих та спортивних майданчиках. Хоча деякі таки продовжуються сприймати карантин як канікули та зайві вихідні.

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