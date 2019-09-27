Кадрові чистки в ГПУ: чого очікувати від реформ

Експерший заступник генерального прокурора України Микола Голомша прокоментував, як проходять кадрові чистки в ГПУ.

Він зазначив, що звільнення абсолютно всіх прокурорів із їхніх посад витікає із самого закону. Після його прийняття, за словами колишнього заступника генерального прокурора, усі працівники старої інституції мають бути звільнені, адже нова інституція тепер називається Офіс генерального прокурора України.

Чутки про те, що пан Рябошапка таким чином прагне очистити ряди генеральної прокуратури, експет прокоментував наступним чином:

"Тут мова йде про те, щоб позбутись без поновлень через суди", - заявив Голомша.

Саме оцей варіант щодо звільнення та оголошення конкурсу на нові посади і є законним способом "почистити" ГПУ, але оцю тезу "почистити" Голомша виніс би за дужки. Він наголосив, що людей, до яких є претензії потрібно відправляти на конкурси, а щодо всіх інших, до яких жодних претензій немає, то тут, на думку експерта, конкурси не потрібні.

Призначення людей. які не розуміють, що таке прокуратура і для чого вона існує, несе корупційні ризики, додав колишній прокурор.

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