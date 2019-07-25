Кабмін скасував ліцензії при імпорті алкоголю і сигарет: що це означає

Менеджерка комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями Європейської бізнес асоціації Крістіна Лініченко розповіла, що означає скасування ліцензій при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет.

"Ще в листопаді законом було передбачено скасування ліцензії на імпорт і експорт алкогольних напоїв, яка набула чинності з 1 липня. Цю новизну ми вже маємо. Ліцензія коштувала 780 грн на рік і ви можете завозити що завгодно в будь-якій кількості і будь-якої якості – просто ви маєте на це документи", – розповіла вона.

"Що зробили наші законодавці – тепер ви можете завозити імпорт тільки на основі ліцензії, яка у вас є на опт, яка коштує 500 тис. грн. Якщо це велика роздрібна мережа, яка торгує тільки в роздріб, і вони мають роздрібну ліцензію, яка коштує 8 тис. грн, то вони завозять сюди продукцію на основі цієї ліцензії", – пояснила Лініченко.

За її словами, дана норма завжди була, крім скасування імпортної та експортної ліцензії, її зараз просто впорядкували. Кабмін скасував всі підзаконні акти, які додатково були потрібні для того, щоб продукцію імпортувати або експортувати.

Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.

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