Кабмін просить звільнити ряд губернаторів та знизити ціни на газ: Obozrevatel News

Кабмін просить звільнити ряд губернаторів та знизити ціни на газ

Уряд зобов‘язав "Нафтогаз" знизити вартість блакитного палива. Відповідно до постанови, яку ухвалив Кабінет міністрів, компанія мусить знизити ціни до ринкового, тобто, європейського рівня, або ще нижче. Прем‘єр Володимир Гройсман звинуватив "Нафтогаз" у встановленні нечесних цін. У червні газ має коштувати близько восьми тисяч гривень за куб, а у липні – вже на 300 гривень менше – тобто, 7700 гривень, а не 8800. Прем‘єр вимагає від "Нафтогаза" вже найближчим часом представити прогноз подальшого зниження цін на газу – відповідно до світових ринкових тенденцій.

Кабінет міністрів просить президента Володимира Зеленського звільнити деяких голів обласних державних адміністрацій. В Уряді вже направили відповідне подання. За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсман, в областях мають бути відповідальні управлінці. Прізвища губернаторів прем’єр не уточнив. У Кабміні пояснили: тимчасово обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА.

Спецперевірка поліцейських

Після трагедії на Київщині поліція перевірятиме поведінку поліцейських в побуті. Відповідний наказ вже дав глава Нацполіції Сергій Князєв. Перевірятимуть всі скарги та заяви громадян на поліцейських. Правоохоронці нестимуть відповідальність за негідну поведінку та правопорушення не тільки на службі, але й поза нею.

Спільне виробництво зброї

Україна та Туреччина розробили та протестували перший бойовий модуль спільного виробництва. Назвали його "Сердар". Він вже готовий до серійного виробництва. Розробником бойового модуля, зокрема систем стабілізації та дистанційного керування вогнем - виступила турецька компанія. А українці постачатимуть керовані ракети. Вони здатні знищувати ціль на відстані 5-ти кілометрів та пробивати броню товщиною вісімсот міліметрів. Завдяки малій вазі, бойовий модуль можна встановлювати на різні типи бойових машин. Кажуть - у подальшому нова система може зацікавити оборонні відомства України та Туреччини.

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