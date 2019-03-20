Кабмін продовжить контракт із Коболєвим: Obozrevatel News о 15:00 від 20.03.2019

Кабмін продовжить контракт із Коболєвим

Кабінет міністрів України продовжить контракт з нинішнім главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. Проте - на нових умовах. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, зарплату Коболєву скоротять - удвічі. Також він буде щомісяця подавати звіт - про досягнення цілей. Якщо ж таких досягнень не буде, каже Гройсман, це буде підставою для розірвання контракту.

Ляшко влаштував скандал

Заява прем`єра про продовження контракту одразу ж спровокувала скандал. Таке рішення не сподобалося лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку. Він та представники його політсили увірвалися на засідання уряду, вимагали пояснень від Гройсмана.

Перейменували столицю Казахстану

Відтепер - не Астана. Столицю Казахстану перейменували на Нурсултан – на честь першого президента держави Нурсултана Назарбаєва, який напередодні оголосив про відставку. Ініціатива належить новому очільнику країни - Касиму-Жомарту Токаєву. Його одразу ж підтримав парламент. Голосували практично одноголосно.

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