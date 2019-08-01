Йолкі-моталки: чому Сергій Іванов пішов від Наталії Мосейчук

Телеведучий програми "Право на владу" Сергій Іванов підтвердив інформацію про те, що він залишає цей телепроект на своїй сторінці в Facebook.

Іванов працював на телеканалі 1+1 з жовтня 2016 року, де разом із Наталією Мосейчук вів програму "Право на владу". "Минулого четверга вийшов останній у цьому сезоні випуск ток-шоу, і наразі команда працює над оновленням програми", – йдеться в повідомленні.

В якому телепроекті з'явиться телеведучий, поки що невідомо, але ми зробили кілька припущень, в яких політичних програмах можемо побачити Іванова у наступному телесезоні та пригадали, чим запам'яталися ефіри цієї програми, з незмінним вигуком ведучою Наталі Мосейчук: "Йолкі-моталкі".

Ми зазирнули в словники і дізналися, що філологи російської мови визначають цей вигук, як невизначений, що може позначати, як негативну реакцію, так і схвальне ставлення до того, що відбувається.

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