Йдемо в кіно: кінопрем'єри 7 листопада

Далеко не на кожну кінопрем'єру, в афіші до якої містять імена популярних акторів, а переглянутий релкамний трейлер був захоплюючим, варта того, аби витрачати на неї свій час і гроші.

Два роки тому, коли мексиканці подивились діснеєвський оскароносний мультфільм “Коко”, в якому йшося про 12-річного мексиканського хлопчика Мігеля, який потрапив до світу мертвих, вони подумали - “А чому б і ні?!” І почали знімати “Сельма у місті привидів”, свою версію про пригоди у потойбічному світі.

Вже з трейлера неозброеним оком можна побачити, що робота мексиканців це - недолугі жарти, повторення сюжетних поворотів з голлівудського первістка і жахливу анімацію.

Тому, якщо у вас спливе на думці, чи не піти в кіно на цей витвір мексиканської анімації - женіть її! Замість того, передивіться “Коко” від студії Діснея. Можна навіть по другому колу.

А от для фанатів фільмів жахів, триллерів і творчості Стівена Кінга є новина більш приємна: у прокат виходить "Доктор Сон", який є сіквелом культового "Сяйва"

Те, що режисером фільму став Майк Фленеган, несе із собою дві новини. Хороша це те - що містика, жахи і чортівня - це його профіль. Погана - великих здобутків на цій ниві він ще не здобував. Та й виконавець головної роль Юен МакГрегор, при всій повазі, погано асоціюється як із запойним алкоголіком, так і з фільмами жахів.

Тиждень українських прем’єр.

Відразу два фільми, створені за підтримки Держкіно виходять сьогодні у прокат.

якщо фільм “Додому”, режисера Нарімана Алієва, який розповідає про сучасну історію України, анексію Криму і долю кримських татар, з'явився у лонг-листі фільмів з 93 країн світу, які претендують на премію “Оскар” у номінації “Кращий фільм іноземною мовою”, то на яку “премію” претендує наступний “шедевр”?

“Халепа на 5 Baksiv”, змінивши б назву на “Гай Річі на мінімалках”, напевне б зробив куди більшу касу та й був би чеснішим для глядача. До того ж, чотири роки тому ця ідея, з тими ж самимми сюжетними лініями, акторами і діалогами вже презентувалась глядачам "UA:Першого", як перший український веб-серіал "5 baksiv.net".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram