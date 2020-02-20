Фейки про коронавірус працюють проти Гончарука: експрацівник СБУ

Експрацівник СБУ України Іван Ступак у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, скільки триватиме розслідування щодо недостовірної інформації, яку в Україні розповсюдили про коронавірус.

"Рослідування може тривати довго, у нас взагалі розслідування тривають довго. Хай шукають, це їхній обов'язок. А кому це цікаво? Це для внутрішнього споживання, ми ж бачимо ситуацію у Нових Санжарах. Ця вся структура працює проти прем'єр-міністра України. Це все під нього. Не під президента, адже він не має жодного відношення до цього", - заявив Ступак.

Він висловив думку, що прем'єр-міністра вже "розхитують" досить довгий час.

"Вже було досить багато інформаційних вкидів, то про його орієнтацію, то про те, що ми будемо наздоганяти Білорусь ще 50 років, то ці записи його розмов", - додав експрацівник СБУ

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