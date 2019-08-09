Іспит на посвідчення водія подорожчає майже в 10 разів: новини для водіїв

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій прокоментував реформи та нововведення, які стосуються водіїв в Україні.

Він зазначив, що штрафи, які приходять на пошту після зафіксування порушення на камеру є абсолютно конституційними. Згідно закону вони, за словами експерта, запрацювали ще кілька років тому, але фактично не запрацювали, адже при їх запровадженні не врахували кілька важливих факторів. Система має запрацювати до кінця цього року, заявив він.

Міста України вже закупили камери, і зараз проходить етап погодження із поліцією. Такі штрафи накладаються на власника авто, але власник може повідомити, хто був за кермом. Криклій зазначив, що відтепер з'являється опція, за якою юридичні особи та лізингові та прокатні компанії можуть внести водія у електронний кабінет. У такому випадку штрафуватимуть не власника, а водія. Він додав, що планується відраховувати віртуальні бали, їх буде 150, а коли ці бали будуть вичерпані, то на пошту надходитимуть "листи щастя".

Планується декілька способів інформування правопорушників - за місцем проживання, текстове повідомлення на телефон, а також інформація в електронному кабінеті водія. Можна буде платити штраф, не очікуючи на завершення кримінального провадження, додав Криклій.

Також серед нововведень планується суттєве збільшення оплати за адміністративні послуги. Так, за словами Криклія, зараз вартість іспиту для отримання посвідчення водія складає 26 грн. Він наголосив, що 26 грн не можуть покрити витрати на авто та бензин, яким його заправляють. Тому, наприклад, планується збільшити оплату цієї послуги до 200 грн.

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