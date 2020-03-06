INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.
Аресен Аваков російською мовою подякував співробітникам
Митрополит Епіфаній написав про Великий пост
Народний лікар Комаровський відпочиває, він поїхав з України та постить про прогулянки
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