INSTAOBOZ: Дубинський потролив український парламент

INSTAOBOZ: Дубинський потролив український парламент75 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим розповіли про найцікавіше з останніх новин українських політиків з мережі Інстаграм.
У народного депутата фракції "Слуга народу" Романа Греся народилася дитина
Ірина Геращенко написала текст щодо мітингу освітян під стінами ВР
Петро Порошенко виставив світлину з митрополитом Епіфанієм
Дубинський вкотре потролив український парламент
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