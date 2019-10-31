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31 жовтня • оновлено в 13:55
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INSTAOBOZ: Дубинський потролив український парламент

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Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим розповіли про найцікавіше з останніх новин українських політиків з мережі Інстаграм.

  • У народного депутата фракції "Слуга народу" Романа Греся народилася дитина

  • Ірина Геращенко написала текст щодо мітингу освітян під стінами ВР

  • Петро Порошенко виставив світлину з митрополитом Епіфанієм

  • Дубинський вкотре потролив український парламент

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