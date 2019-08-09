У половини старшокласників проблеми із зором: лікар-офтальмолог

Доктор офтальмологічних наук, лікар-офтальмолог, Сергій Риков пояснив, чому люди починають бачити гірше, і дав корисні поради, як зберегти чіткий зір.

За даними ВОЗ проблеми із зором мають близько 300 млн людей у світі. Зір погіршується через гаджети та стиль життя сучасної людини. Експерт зазначив, що нещодавно він був свідком перевірки, яку проводили у чотирьох школах. Ця перевірка виявила, що 50% дітей у старших класах мають проблеми із зором. Третина таких дітей та їх батьки не знали про те, що у них почалось погіршення зору. Лікар наголосив, що для того щоб говоритипро профілактку сліпоти, потрібно говорити про причини, які можуть її викликати. Основна причина прогресуючого погіршення зору, це навантаження очей на близків відстані.

Лікар наголосив, що коли близорукість тільки починає з'являтись, то дитина добре бачить зблизька, і поки у неї не виникає потреба водити автомобіль або стріляти із рушниці, дитина може і не знати про те, що у неї розвинулась проблема із зором. Батьки можуть побачити, що у дитини проблеми, якщо дитина надто близько тримає телефон. Він також зазначив, що використання гаджетів з другого класу, але загальний час користування ними не має перевищувати декількох годин на день.

Якщо ж виникли проблеми із зором, то корегування лазером можна робити лише до сорока років. Тому, за словами експерта, із цим процесом бажано не затягувати. Також лікар дав оцінку окуляри із перфорацією - він назвав їх "аферою 20 століття".

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