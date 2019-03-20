Інфляція через підвищення пенсій: експерт дав прогноз українцям

Економіст Євген Олейніков зазначив, що враховуючи загальний рівень підвищення пенсій, а їх, за його словами, підвищили військовим на 60 % та суддям на 16 %, але всім іншим – від 3 % до 6-7%, не передбачає надвелику загрозу інфляції.

Він нагадав, що минулого року в Україні спостерігалось зростання економіки, яке, як правило є показником збільшення випуску продукції, яка відповідно може споживатися тими, хто отримує підвищені соціальні виплати. Але інше питання, за його словами, наскільки це буде стійким.

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