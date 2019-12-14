Ігор Грохоцький – той, чиї пісні жінки наспівують в автівках за кермом | Роздягніться - ви в ефірі!

Ігор Грохоцький – музикант той, чиї пісні жінки наспівують в автівках за кермом.

Все життя співав, хоча ніколи не ставився до цього серйозно. Докотився до того, що став переможцем одного із найпопулярніших вокальних шоу. З`ясовано, що цікавиться суфійською культурою і полюбляє блондинок. Родзинка - був у клубі київського "Динамо" на позиції лівий хавбек. Наскільки лівий у житті – зараз буде перевірено!

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