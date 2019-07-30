Ху із містер Бородянський: кого Зеленський покликав в радники з гуманітарних питань

Вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив до штату своїх позаштатних радників Володимира Бородянського.

Хто він такий, чим відзначився на посадах генерального директора телеканалу СТБ та директора медіагрупи StarLightMedia, до якої, окрім СТБ, входять також ТВ-канали Новий, ICTV, М1, М2 та QTV, пригадуємо в ефірі програми "О, Крапівіна!" на ObozTV.

А ще, намагаємось зрозуміти, для чого українські олігархи та медіа-магнати запрошують до роботи в українських ЗМІ людей, які тісно пов'язані з Росією та чим, крім порад, може бути корисним Зеленському володимир Бородянський.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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