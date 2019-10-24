Хор імені Верьовки потрапив у новий скандал

Артисти хору Верьовки втрапили у новий скандал із "миролюбним" зверненням до росіян і Донбасу.

В YouTube на каналі "Свобода слова" було опубліковане відео, на якому артисти розповіли про свої тісні зв'язки з Росією, назвавши війну на сході України "політичними іграми".

Так, від представників хору лунали такі слова:

"Мені ділити з Росією нічого. Те, що у нас відбуваються якісь політичні ігри... Я не хочу втручатися. Я за мир".

"Я звертаюся до російських матерів, вони не хочуть, щоб їхні сини гинули на війні проти своїх же братів".

"Я хочу просто миру. Давайте за мир".

"Ми були друзями, хочемо бути друзями і будемо друзями. Давайте доведемо світу: вони помиляються, що можуть нас посварити. Мир вам".

Звернення артистів не оцінили користувачі мережі, що помітно також за співвідношенням лайків і дизлайків.

"А ви бували з гастролями на лінії вогню, там де ваші російські брати вбивають українців?" "Просто мир – це капітуляція", "Хор верьовки і мила", "Чий сценарій? Хто напоумив?" "І ці люди виконують гімн України..." – обурюються українці.

Звернення було записане у 2014 році.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал