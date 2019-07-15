"Хочуть повертати все назад": В'ятрович заявив про загрозу для декомунізації

Директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович заявив про спроби переглянути підсумки декомунізації в Україні.

Таким чином він прокоментував ідею глави президентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова виносити перейменування міст і вулиць на місцеві референдуми.

"Немає ніякої законодавчої бази, щоб говорити про якісь місцеві референдуми. Якщо Разумков мав на увазі, що референдум повинен бути інструментом врахування думки громадськості щодо нових назв населених пунктів і вулиць, то він просто не читав закон про декомунізацію. Закон передбачає, що нові назви пропонують місцеві громади. У більшості випадків так і було під час декомунізації", – заявив В'ятрович.

"Політики, які протягом тривалого часу говорили про те, що декомунізація – це щось нецікаве і непотрібне народу, що відволікає увагу від важливих політичних і економічних реформ, зараз, коли декомунізація завершена, хочуть повертати все назад і чомусь знову починають розмови про декомунізацію. Декомунізація завершена і жодних потреб проводити додаткові опитування немає", – додав він.

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