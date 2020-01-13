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13 січня • оновлено в 13:14
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Хмара чадного газу над Києвом: коментар еколога

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Еколог Олександр Соколенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував повідомлення про фіксацію хмари чадного газу на Києвом.

"Варто розрізняти справжню небезпеку від повідомлень у соціальних мережах, які не завжди виглядають як достовірні. Газ, про який йде мова у соцмережах, він занадто важкий, він не утворює хмару. Хмари може утворювати діоксид вуглецю. який є наслідком спалювання чого завгодно: і пального в автомобілях, і побутового газу, і мазуту, і вугілля на промисловості. Все це накопичується в атмосфері і завдає значної шкоди планеті, але варто зауважити, що зараз період після свят, коли значно зменшується кількість авто на дорогах, другий фактор - у нас зараз зима, збільшена циклоногічна активність, і тому я вважаю, що підстав для турботи у цей період року в Україні немає", - заявив Соколенко.

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Олександр Соколенко
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