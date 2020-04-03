На Херсонщині після смерті медсестри посилили карантин: що не можна

У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 в Херсонській області з 2 квітня ввели додаткові заходи щодо недопущення розповсюдження інфекції – встановлюються блокпости, оглядаються автомобілі, дезінфікуються місця, де перебували заражені люди.

Про це в ефірі ObozTV розповів голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. "Обробляються під'їзди будинків, зупинки", – повідомив він.

За словами чиновника, після смерті від коронавірусної інфекції медсестри в місті Олешки "встановлюється коло контактних осіб". На самоізоляцію відправлені близько 100 медпрацівників лікарні. У лікарню спрямовані медпрацівники з інших установ.

Гусєв повідомив, що в області зафіксовано перший випадок вилікування коронавірусної хвороби. Дівчина з Генічеська одужала – тести на коронавірус показали негативний результат.

Він розповів про те, що 1 квітня область отримала нову партію допомоги. "Отримали 4000 ПЛР-тестів, медичні маски, респіратори, захисні окуляри, і вже сьогодні вони розподілені по базових закладах охорони здоров'я", – пояснив чиновник. Закуплено 33 апарати штучної вентиляції легенів.

За його словами, сьогодні в області "закумульовано понад 60 мільйонів гривень і направлено на закупівлі всього необхідного. Частина цих коштів – це благодійні кошти, які надходять до Єдиного антикризового центру".

Крім того, "планується, що міська рада ухвалить рішення про виділення 53 мільйонів гривень на потреби медичних установ", - додав Гусєв.

Як писав OBOZREVATEL, в місті Олешки на Херсонщині від коронавірусу померла медична сестра. Станом на ранок 2 квітня в Херсонській області підтверджено 4 випадки зараження коронавірусом.

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