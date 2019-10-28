Гурт "OTorvald" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live" ч.1

Гурт "OTorvald" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

У прямому етері ObozTV вони зіграли пісні зі свого нового альбому та розповіли про два найближчі тури, які спрямовані на презентацію цього альбому.

"Цього року ми проїдемо лише великими містами, а наступного року наш тур почнеться у лютому і закінчиться аж восени", - заявив фронтмен гурту Євген Галіч.

Він також зазначив, що гурт повернувся до свого фірмового рокенрольного звуку, тому що їм комфортніше звучати саме так.

"Ми про бували робити вилизаний поп-рок, типу "Антитіла", "Хардкіс" або "Без Обмежень", але у нас так не виходить, ми хочемо бути собою і грати рокенролл", - заявив Євген Галич.

Продовження інтерв'ю дивіться тут.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал