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28 жовтня • оновлено в 18:23
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Гурт "OTorvald" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live" ч.1

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Гурт "OTorvald" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

У прямому етері ObozTV вони зіграли пісні зі свого нового альбому та розповіли про два найближчі тури, які спрямовані на презентацію цього альбому.

"Цього року ми проїдемо лише великими містами, а наступного року наш тур почнеться у лютому і закінчиться аж восени", - заявив фронтмен гурту Євген Галіч.

Він також зазначив, що гурт повернувся до свого фірмового рокенрольного звуку, тому що їм комфортніше звучати саме так.

"Ми про бували робити вилизаний поп-рок, типу "Антитіла", "Хардкіс" або "Без Обмежень", але у нас так не виходить, ми хочемо бути собою і грати рокенролл", - заявив Євген Галич.

Продовження інтерв'ю дивіться тут.

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Євген Галич
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