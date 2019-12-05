Гурт HURTOM в гостях інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Гурт HURTOM в гостях інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Музиканти розповіли про свою пісню "Гармати", яка вже кілька років крутиться по українським радіостанціям.
"Я не можу собі уявити, щоб я залишився там (на окупованій території - ред.), тобто у моєму світогляді немає такої можливості. Я не зміг би там жити", - заявив корінний мешканець Донецька вокаліст гурту Юрій Самовілов.
Ведучий шоу Олександр Лірчук зробив комплімент музикантам за гарну українську мову.
"Ми в житті спілкуємось російською мовою, але намагаємось робити це все менше. Хоча мені насправді трошки образливо таке чути, адже я українець, я навчався в українській школі, співав у фольклорному дитячому гурті", - зазначив Юрій Самовілов.
Гурт виконав декілька своїх пісень наживо у прямому етері ObozTV
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