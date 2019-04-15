Греко-католики побачили загрозу для України. Зовнішню

Під час голосування у другому турі президентських виборів в Україні, виборцям слід оцінювати кандидатів виключно за такими критеріями, як професіоналізм, патріотизм і порядність.

З такою заявою виступив глава Української Греко-Католицької церкви Блаженіший Святослав (Шевчук) під час звернення до молоді у Вербну неділю, повідомляє видання "Цензор.НЕТ". Священик нагадав, що переважна частина української молоді сьогодні вважає свободу найголовнішою цінністю.

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