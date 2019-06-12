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“Гра м’язами”. Раунд ...надцятий | Альо, гараж! REBOOT #269

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Історичний діалог між спікером та новообраним Президентом, під час інавгурації в Парламенті, схоже отримав продовження.... Юлія Тимошенко, яка не приховує, що має наміри, а можливо і домовленості, восени зайняти Прем’єрську посаду, цього понеділка вкотре заявила про необхідність негайного "проведення масштабного аудиту держави". Хто-хто, а вона добре знає, чим закінчуються такі перевірки...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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