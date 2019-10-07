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7 жовтня • оновлено в 17:51
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Говорити, що на Майдані всі проплачені – це смішно: речник ''Правого сектору''

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Речник "Правого Сектору" Артем Скоропадський прокоментував марші та протести, які заплановані та які вже відбуваються в Україні.

Вчорашня акція на Майдані, відносно невелика, 6-7 тисяч людей, вже виглядала масштабно, але акція, яка запланована на 14 жовтня збере близько 20 тисяч людей, заявив Скоропадський.

"Ми бачимо, що вже після вчорашньої акції пішли чутки, нібо-то вона була проплачена, що там зібрались "порохоботи" і тому подібні речі. Хоча всі п'ять років правління Порошенка "Правий Сектор" був лютим противником Петра Порошенка. Зараз у мене навіть вийшла книга, де я описую події останніх п'яти років і чітко висловлюю свою позицію проти Петра Порошенка. Тобто говорити про те, що ми є якимись порохоботами –це смішно", – зазначив речник "Правого сектору".

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